Украинка приютила у себя дома 70 котов: "сердце не выключишь" (видео)

В Александрии женщина подбирает на улице котов, лечит и кормит, после чего животные обретают у нее новый дом. Теперь у Татьяны Тищенко проживает уже 70 хвостатых питомцев, для которых она ищет хозяев.
Об этом передает "Суспільне".
Женщина рассказала, что коты в теплое время года живут во дворе, а в зимнюю пору забирает их в дом. На питание для животных в неделю она тратит от 1,5 до 2 тысяч гривен, а кормит два раза в день.
Татьяна начала помогать бездомным животным еще с 10-летнего возраста.
"Сердце не выключишь, не могу пройти мимо тех, кому нужна помощь", - сказала она.
Основной идеей своей деятельности женщина называет отлов и гуманную стерилизацию котов, а также "выпуск плодящихся самочек для сокращения бездомных в городе".
В Александрии женщина приютила 70 котов, лечит животных и ищет им новых хозяев (фото: suspilne.media)
"У меня нет цели идти по городу и собирать животных к себе во двор, но я не могу переступить там, где проходят тысячи ног", - добавила Татьяна.
Сейчас женщина ищет желающих ей помочь, и новых хозяев для мурзатых.
"В такой весенний период, то это сезон, как мы называем кото-жатва, к сожалению. Это - сироты, плоды безответственности населения, пожалели денег на процедуру стерилизации для своей самочки", - отметила Тищенко.
Также она рассказала, что всем котам, которых приютила, имена дать не смогла.
"Я так и называю их - мои подопечные. У меня рук на них не хватает, всем хочется тепла, заботы, ласки, внимания", - говорит Татьяна.
Видео: в Александрии женщина приютила 70 бездомных котов
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