Українка прихистила у себе вдома 70 котів: "серце не вимкнеш" (відео)

Жінка розповіла, що кішки в теплу пору року живуть у дворі, а в зимову пору забирає їх до хати. На харчування для тварин на тиждень вона витрачає від 1,5 до 2 тисяч гривень, а годує двічі на день.

Тетяна почала допомагати безпритульним тваринам ще з 10-річного віку.

"Серце не вимкнеш, не можу пройти повз тих, кому потрібна допомога", - сказала вона.

Основною ідеєю своєї діяльності жінка називає вилов і гуманну стерилізацію котів, а також "випуск плідних самочок для скорочення безпритульних у місті".

В Олександрії жінка прихистила 70 котів, лікує тварин і шукає їм нових господарів (фото: suspilne.media)

"У мене немає мети йти містом і збирати тварин до себе у двір, але я не можу переступити там, де проходять тисячі ніг", - додала Тетяна.

Зараз жінка шукає бажаючих їй допомогти, і нових господарів для мурзатих.

"В такий весняний період, то це сезон, як ми називаємо кото-жнива, на жаль. Це - сироти, плоди безвідповідальності населення, які пошкодували грошей на процедуру стерилізації для своєї самочки", - зазначила Тищенко.

Також вона розповіла, що всім котам, яких прихистила, імена дати не змогла.

"Я так і називаю їх - мої підопічні. У мене рук на них не вистачає, всім хочеться тепла, турботи, ласки, уваги", - каже Тетяна.

Відео: в Олександрії жінка прихистила 70 безпритульних котів