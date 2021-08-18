Украинка потеряла сознание в музее: температура сумасшедшая, что портятся даже экспонаты (фото)

В Днепре во время экскурсии в музее Дмитрия Яворницкого потеряла сознание 10-летняя девочка. Причиной стала высокая температура в помещении.
Об этом в Facebook сообщила работница музея Яна Тимошенко.
Так, инцидент произошел 18 августа.
В частности, летом в помещениях столбики термометров могут достигать 34 градусов, а вентиляций в помещениях нет. На жару в историческом музее жалуется его единственная работница и заведующая Яна Тимошенко, однако это безрезультатно.
Как рассказала женщина, происшествие произошло в кабинете Дмитрия Яворницкого. Ребенку стало плохо и он резко упал на пол. Девочке повезло, что она приземлилась на спину, ведь рядом был угол стола.
Кроме того, она отметила, что ранее таки случаи уже случались, и это обусловлено слишком высокой температурой в помещении.
"Металлическая крыша, железобетонные перекрытия и толщина стен 70 сантиметров. Термос в действии", - пишет Тимошенко.
Также высокая температура влияет на уникальные экспонаты, которые портятся из-за высокой температуры. В частности, 10 августа там упала картина, в которой рассохлась рама.
Женщина неоднократно обращалась в администрацию, но никакой реакции на это еще не было.
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