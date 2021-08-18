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Украинка потеряла сознание в музее: температура сумасшедшая, что портятся даже экспонаты (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре во время экскурсии в музее Дмитрия Яворницкого потеряла сознание 10-летняя девочка. Причиной стала высокая температура в помещении.

Об этом в Facebook сообщила работница музея Яна Тимошенко.

Что происходит в музее

Так, инцидент произошел 18 августа.

В частности, летом в помещениях столбики термометров могут достигать 34 градусов, а вентиляций в помещениях нет. На жару в историческом музее жалуется его единственная работница и заведующая Яна Тимошенко, однако это безрезультатно.

Как рассказала женщина, происшествие произошло в кабинете Дмитрия Яворницкого. Ребенку стало плохо и он резко упал на пол. Девочке повезло, что она приземлилась на спину, ведь рядом был угол стола.

Кроме того, она отметила, что ранее таки случаи уже случались, и это обусловлено слишком высокой температурой в помещении.

"Металлическая крыша, железобетонные перекрытия и толщина стен 70 сантиметров. Термос в действии", - пишет Тимошенко.

Портятся даже экспонаты музея

Также высокая температура влияет на уникальные экспонаты, которые портятся из-за высокой температуры. В частности, 10 августа там упала картина, в которой рассохлась рама.

Женщина неоднократно обращалась в администрацию, но никакой реакции на это еще не было.

В Днепре в музее потеряла сознание девочка (фото: facebook.com/TymoshenkoYana/posts)

Ранее мы сообщали, что в Тернополе отец уморил голодом 11-летнего ребенка с глухотой.

Также в Украину завезли детские товары с опасным веществом.

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