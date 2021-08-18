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Українка знепритомніла в музеї: температура шалена, що псуються навіть експонати (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі під час екскурсії в музеї Дмитра Яворницького знепритомніла 10-річна дівчинка. Причиною стала висока температура в приміщенні.

Про це у Facebook повідомила працівниця музею Яна Тимошенко.

Що відбувається в музеї

Так, інцидент стався 18 серпня.

Зокрема, влітку у приміщеннях стовпчики термометрів можуть сягати 34 градусів, а вентиляцій в приміщеннях немає. На спеку в історичному музеї скаржиться його єдина працівниця та завідувачка Яна Тимошенко, проте це безрезультатно.

Як розповіла жінка, подія сталася у кабінеті Дмитра Яворницького. Дитині стало погано та вона різко впала на підлогу. Дівчинці пощастило, що вона приземлилася на спину, адже поряд був кут стола.

Окрім того, вона зазначила, що раніше таки випадки вже траплялися, і це зумовлено надто високою температурою в приміщенні.

"Металевий дах, залізобетонні перекриття і товщина стін 70 сантиметрів. Термос у дії", - пише Тимошенко.

Псуються навіть експонати музею

Також висока температура впливає на унікальні експонати, які псуються через високу температуру. Зокрема, 10 серпня там впала картина, в якої розсохлася рама.

Жінка неодноразово зверталася до адміністрації, але жодної реакції на це ще не було.

У Дніпрі в музеї знепритомніла дівчинка (фото: facebook.com/TymoshenkoYana/posts)

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою.

Також в Україну завезли дитячі товари з небезпечною речовиною.

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