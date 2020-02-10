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Оскар 2020: украинка из Киева получила престижную кинонаграду

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 18:46
Оскар 2020: украинка из Киева получила престижную кинонаграду
Украинка получила престижную премию Оскар 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Украинка получила престижную премию Оскар 2020 за документальную короткометражку

Оскар 2020 состоялся в голливудском театре "Долби" в ночь с 9 на 10 февраля. Триумфатором церемонии стал фильм "Паразиты", которые получил четыре награды из шести, на которые был номинирован: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и за лучший иностранный художественный фильм.

Среди триумфаторов 92-ой церемонии награждения Оскар оказалась и уроженка Украины, продюсер из Киева Елена Андреичева.

Она вместе со своей коллегой Кэрол Дайсингер получила самую престижную кинонаграду в номинации "лучший документальный короткометражный фильм". Елена Андреичева вместе с Кэрол Дайсингер сняли необычный документальный фильм об афганских девочках "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

В фильме показана жизнь девочек в Афганистане – история о юных афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле. Девочки учатся в своеобразной школе, которая организована специально для детей.

Стоит отметить, что документальная короткометражка Андрейчевой ранее получила также награду другого кинофестиваля – BAFTA 2020.

Елена Андрейчева – киевлянка, которая переехала жить в Лондон. Там она занимается развитием британского телевидения, снимает документальные фильмы на острые общественные темы – иммиграция, торговля людьми, о тюрьмах.

"Важнейший аспект моей работы и моя мотивация – это настоящее желание узнать, какова жизнь людей, предстающих в моих фильмах", - написала Андрейчева в своем блоге.

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)

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