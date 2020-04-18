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Украинка осталась в Китае из-за собаки: девушка собрала помощь для медиков в Украине

STYLERЖизнь    18.04.2020 - 21:56
Украинка осталась в Китае из-за собаки: девушка собрала помощь для медиков в Украине
Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Украинка в Ухане занялась благотворительностью и отправила помощь больницам в родной Херсон

Украинка осталась в Китае в Ухане и не смога эвакуироваться из эпицентра коронавируса из-за своей собаки. Местные власти не позволили ей вывозить питомца из Поднебесной, а улетать без любимца Анастасия Зинченко наотрез отказалась. Сейчас девушка занялсь благотворительностью для украинских врачей.

Уроженка Херсона в китайском городе, где снова ввели карантинные ограничения в связ с новыми случаями COVID-19, объявила сбор денег на покупку медицинских средств.

Их Анастасия решила отправить в родной Херсон в больницы.

Как рассказала девушка в своем Instagram, посылки ушли в Херсонскую областную инфекционную больницу им. Горбачевского, в КНП "Херсонская Областная Клиническая Больница" и также небольшая помощь направлена для больницы Водников на ХБК.

"Всего было собрано общими усилиями 24 000 гривен, на которые я купила 2400 масок и распределила их поровну на две больницы, но это не все, что им нужно было. Остальное я купила за свой счет и вот список:

  • Перчатки латексные - 1000 шт
  • Халаты плотные и не плотные - 400 шт
  • Бахилы плотные и неплотные - 1700 шт
  • Костюмы защитные - 200 шт
  • Шапочки одноразовые клип-берет - 1000 шт
  • Антисептик Healer 20 л - 2 шт
  • Все это распределено на две больницы Клиническая и Инфекционная - пополам.
  • Для больницы Водников:
  • Антисептик Healer 10 л - 1 шт
  • Антисептик Healer 5 л - 2 шт"

Украинка горячо поблагодарила всех, кто принимал участие в благотворительном сборе.

"Вы люди с Большой буквы и Большим сердцем. В такое непростое для всех нас время, думать о других - это великодушно!.. Мир не без добрых людей и это греет душу", - написала Анастасия.

Украинка осталась в Китае из-за собаки: девушка собрала помощь для медиков в УкраинеУкраинка осталась в Китае из-за собаки: девушка собрала помощь для медиков в Украине

Украинка Анастасия Зинченко в китайском Ухане собрала помощь украинским медикам (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине распространяется так же, как и в двух странах Европы.

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