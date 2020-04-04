Осталась в Китае из-за собаки: украинка пожаловалась на возобновление карантина

Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Украинка рассказала о новом карантине в Ухане из-за случая заражения коронавирусом

Коронавирус снова вспыхнул в Китае, где в провинции Хэнань зафиксировали новую волну заболеваемости, а в ставшем эпицентром COVID-19 Ухане ученые обнаружили вирус у 15% бродячих кошек. В этом городе до сиз пор остается украинка Анастасия Зинченко, которую не смогли эвакуировать из-за ее четвероногого питомца - шпица по кличке Миша.

Девушка записала новое обращение, который начала словами "ирония судьбы девушки с собачкой" и рассказала о возобновлении карантинных мероприятий в связи с новым случаем заражения.

В своем Instagram Анастасия сообщила, что в ее районе в Ухане объявили 14-дневный новый карантин после того, как у одного человека диагностировали коронавирус.

Новый больной во время отмены карантина спокойно ходил по улицам и общественным местам. Теперь все места, где он был, а также люди, с которыми контактировал - под наблюдением.

Зинченко уточнила, что теперь следующие 14 дней службы будут опять обходить все дома и делать температурный скриннинг.

"Раньше говорили, что 8 числа "распечатают" город, но я уже в этом очень сомневаюсь. Как будет дальше и чем все это закончится, я не знаю", - пишет украинка.

Анастасия Зинченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Как сообщалось ранее, в Китае за последние дни было зарегистрировано более 30 новых случаев коронавируса, и большинство из пациентов приехали в Поднебесную из других стран.