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Українка залишилася в Китаї через собаку: дівчина зібрала допомогу для медиків в Україні

STYLERЖиття    18.04.2020 - 21:56
Українка залишилася в Китаї через собаку: дівчина зібрала допомогу для медиків в Україні
Анастасія Зінченко (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Українка в Ухані зайнялася благодійністю і відправила допомога лікарням у рідний Херсон

Українка залишилася в Китаї в Ухані і не змогли евакуюватися з епіцентру коронавіруса через її собаку. Місцева власда не дозволила їй вивозити улюбленця з Піднебесної, а летіти без нього Анастасія Зінченко навідріз відмовилася. Зараз дівчина занялсь благодійністю для українських лікарів.

Уродженка Херсона в китайському місті, де знову ввели карантинні обмеження у зв'язку з новими випадками COVID-19, оголосила збір грошей на покупку медичних засобів.

Їх Анастасія вирішила відправити в рідний Херсон у лікарні.

Як розповіла дівчина в своєму Instagram, посилки пішли в Херсонську обласну інфекційну лікарню їм. Горбачевського, в КНП "Херсонська Обласна Клінічна Лікарня" і також невелика допомога спрямована для лікарні Водников на ХБК.

"Всього було зібрано спільними зусиллями 24 000 гривень, на які я купила 2400 масок і розподілила їх порівну на дві лікарні, але це не все, що їм потрібно було. Решту я купила за свій рахунок і ось список:

  • Рукавички латексні - 1000 шт
  • Халати щільні і не щільні - 400 шт
  • Бахіли щільні і нещільні - 1700 шт
  • Костюми захисні - 200 шт
  • Шапочки одноразові кліп-бере - 1000 шт
  • Антисептик Healer 20 л - 2 шт.
  • Все це розподілено на дві лікарні Клінічна та Інфекційна - навпіл.
  • Для лікарні Водників:
  • Антисептик Healer 10 л - 1 шт.
  • Антисептик Healer 5 л - 2 шт"

Українка гаряче подякувала всім, хто брав участь у благодійному зборі.

"Ви люди з Великої літери і Великим серцем. У такий непростий для усіх нас час думати про інших - це великодушно!.. Світ не без добрих людей, і це гріє душу", - написала Анастасія.

Українка залишилася в Китаї через собаку: дівчина зібрала допомогу для медиків в УкраїніУкраїнка залишилася в Китаї через собаку: дівчина зібрала допомогу для медиків в Україні

Українка Анастасія Зінченко в китайському Ухані зібрала допомогу українським медикам (фото: instagram.com/nastyazinchenko)

Раніше ми писали, що коронавірус в Україні поширюється так само, як і в двох країнах Європи.

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