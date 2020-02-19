Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане, рассказала о тонкостях эвакуации
Эвакуация украинцев из Китая началась 19 февраля. В данный момент самолет с украинцами уже вылетел из Китая. Ожидается, что самолет компании Sky Up прилетит из Уханя в Украину утром 20 февраля в 8 часов утра.
При этом украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане - источнике коронавируса, получила отказ в эвакуацию вместе со своей собакой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Скриншот с Instagram
Зинченко отметила, что проблему хоть как-то удалось сдвинуть с места после резонансных интервью и неоднократных обращений в МИД. Она заявила, что ей разрешили взять с собой собаку только при условии, что все будет соответствовать санитарным нормам.
Она собрала необходимые документы, но украинское посольство их никуда не передало, и отказало в эвакуации. Свое решение они аргументировали тем, что у нее старые документы. При этом во всем винили китайскую сторону.
Анастасия Зинченко (фото: https://www.instagram.com/nastyazinchenko_)
Анастасия также рассказала о проблемах приобретения продуктов питания. Изначально ее не выпускали из дома, но когда она смогла все же выйти, то в магазин ей попасть не удалось, поскольку туда пускают только по специальным пропускам.
Девушка отметила, что смогла купить еду в небольшом магазине, который находится рядом с ее домом. Она надеется, что вскоре все закончиться, и она вместе с собакой попадет в Украину.
Пользователи сети также прокомментировали ее ситуацию, они восхитились ее поступком и старались подбодрить.
Скриншоты с Instagram