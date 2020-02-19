Украинка ошеломила сеть рассказом об эвакуации из Китая

Эвакуация украинцев из Китая началась 19 февраля. В данный момент самолет с украинцами уже вылетел из Китая. Ожидается, что самолет компании Sky Up прилетит из Уханя в Украину утром 20 февраля в 8 часов утра.

При этом украинка Анастасия Зинченко, которая находится в Ухане - источнике коронавируса, получила отказ в эвакуацию вместе со своей собакой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Скриншот с Instagram

Зинченко отметила, что проблему хоть как-то удалось сдвинуть с места после резонансных интервью и неоднократных обращений в МИД. Она заявила, что ей разрешили взять с собой собаку только при условии, что все будет соответствовать санитарным нормам.

Она собрала необходимые документы, но украинское посольство их никуда не передало, и отказало в эвакуации. Свое решение они аргументировали тем, что у нее старые документы. При этом во всем винили китайскую сторону.

Анастасия Зинченко (фото: https://www.instagram.com/nastyazinchenko_)

Анастасия также рассказала о проблемах приобретения продуктов питания. Изначально ее не выпускали из дома, но когда она смогла все же выйти, то в магазин ей попасть не удалось, поскольку туда пускают только по специальным пропускам.

Девушка отметила, что смогла купить еду в небольшом магазине, который находится рядом с ее домом. Она надеется, что вскоре все закончиться, и она вместе с собакой попадет в Украину.

Пользователи сети также прокомментировали ее ситуацию, они восхитились ее поступком и старались подбодрить.

Я бы тоже так поступил, надеюсь, ты скоро будешь дома со своим верным другом;

Ваша история это что-то невероятное! Вы супер, что боретесь за свои права и права вашей верной подруги! Надеюсь, что скоро ситуация разрешится! А от МИД другого и не ожидал;

Спасибо, что не оставили собачку. Вы настоящий человек!

Не расстраивайся! Уверена что все будет хорошо и скоро все утихнет в Ухане. Спасибо тебе, что не бросила собаку!

Друзей предавать нельзя! Правильно сделала, что осталась с другом, ты молодец!

Прочитала вашу историю, ее ужас страшно даже представить. Но я вас понимаю, я бы тоже ни за что не бросила своих животных. Крепитесь! Я желаю вам с Мишей сил и мужества пережить эту жуткую ситуацию. Пусть у вас все будет хорошо;

Девочка держись. Я бы так же поступила.

Скриншоты с Instagram