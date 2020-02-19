Українка приголомшила мережу розповіддю про евакуацію з Китаю

Українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в місті Ухань, розповіла про тонкощі евакуації
Евакуація українців з Китаю почалася 19 лютого. У даний момент літак з українцями вже вилетів з Китаю. Очікується, що літак компанії Sky Up прилетить з Уханя в Україну вранці 20 лютого о 8 годині ранку.
При цьому українка Анастасія Зінченко, яка знаходиться в Ухані - джерелі коронавіруса, отримала відмову в евакуацію разом зі своєю собакою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Скріншот з Instagram
Зінченко зазначила, що проблему хоч якось вдалося зрушити з місця після резонансних інтерв'ю і неодноразових звернень в МЗС. Вона заявила, що їй дозволили взяти з собою собаку тільки за умови, що все буде відповідати санітарним нормам.
Вона зібрала необхідні документи, але українське посольство їх нікуди не передало, і відмовило в евакуації. Своє рішення вони аргументували тим, що у неї старі документи. При цьому в усьому звинувачували китайську сторону.
Анастасія Зінченко (фото: https://www.instagram.com/nastyazinchenko_)
Анастасія також розповіла про проблеми придбання продуктів харчування. Спочатку її не випускали з дому, але коли вона змогла вийти, то в магазин їй потрапити не вдалося, оскільки туди пускають тільки за спеціальними перепустками.
Дівчина зазначила, що змогла купити їжу в невеликому магазині, який знаходиться поряд з її будинком. Вона сподівається, що скоро все закінчитися, і вона разом з собакою потрапить в Україну.
Користувачі мережі також прокоментували її ситуацію, вони захопилися її вчинком і намагалися підбадьорити.
Скріншоти з Instagram