UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинка написала картину и установила рекорд: вас удивит, чем она нарисована

Автор: Людмила Жукова

Украинская визажистка Анастасия Дидорук нарисовала картину с помощью декоративной косметики и попала в национальный реестр рекордов страны. На полотне она изобразила огромный женский глаз.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Анастасия вместо краски использовала пудру и тени для век, а вместо обычной кисти взяла кисточки для макияжа.

Картина получилось шириной в полтора метра, а на ее создание визажистка потратила около тысячи евро, ведь вся косметика профессиональная.

Особых сложностей у женщины не возникало, ведь Анастасия, в частности, чемпионка мира и Европы по макияжу. Весь процесс занял около 50 часов. За это время визажистка могла бы сделать красивыми полсотни женщин.

"Стоимость одной палетки - очень высокая, ведь это косметика профессиональная. Тени тоже хорошие много стоят", - рассказала Анастасия в интервью.

Украинка установила рекорд и написала картину с помощью косметики

Как мы писали ранее, львовяне на воздушном шаре облетели Карпаты и попали в Книгу рекордов Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рекорд
Читайте также
Украинец создал уникальную крошечную кобзу и сыграл на ней (видео)
Украинец стал самым сильным человеком в мире, подняв почти 540 килограммов
Прогноз погоды