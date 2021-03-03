Українка написала картину та встановила рекорд: вас здивує, чим вона намальована

Анастасія замість фарби використовувала пудру і тіні для повік, а замість звичайної кисті взяла пензлики для макіяжу.

Картина вийшла шириною в півтора метра, а на її створення візажистка витратила близько тисячі євро, адже вся косметика професійна.

Особливих складнощів у жінки не виникало, адже Анастасія, зокрема, чемпіонка світу і Європи з макіяжу. Весь процес зайняв близько 50 годин. За цей час візажистка могла б зробити красивими півсотні жінок.

"Вартість однієї палетки - дуже висока, адже це професійна косметика. Тіні теж хороші багато коштують", - розказала Анастасія в інтерв'ю.

Українка встановила рекорд і написала картину з допомогою косметики