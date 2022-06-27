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Украинка "наделала шороху" на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицы

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 20:43
Украинка "наделала шороху" на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицы Вероника Островская (фото: instagram.com/veronika_ostrovska)
Автор: Марина Настевич

Украинская модель Вероника Островская получила звание третьей вице-мисс на всемирном конкурсе World Next Top Model 2022, обойдя представительниц России и Беларуси.

В финале конкурса красоты, который прошел 22 июня в Бейруте (Ливан), принимали участие 32 конкурсантки из 18 стран мира.

Украину представляло три модели, среди которых была Вероника Островская. Еще одна украинка попала в топ-12.

Победу одержала представительница Румынии. Второе место - конкурсантка из Франции.

Международное жюри во время финальных трех выходов выбирали топ-12, впоследствии топ-5, а в результате и победительниц. Судьи обращали внимание на поведение девушек на репетициях, во время экскурсий и во время собеседования.

Украинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицы

Украинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицы

Вероника Островская получила звание третьей вице-мисс на World Next Top Model 2022 (фото: пресс-служба)

"Для меня очень ответственно было представлять Украину, особенно в этом году, когда каждая победа для нашей страны сверхважная. Перед финалом чувствовала, что я одна из победительниц. Очень приятно получать награду среди такого количества участниц. Многие из них приехали с других конкурсов и был победительницами Мисс Европа, Мисс Туризм, Мисс Евразия или Мисс своих стран. Для меня открытием было, что все девушки очень дружны, дипломатичны и внимательны друг к другу", - поделилась впечатлениями Вероника Островская.

Смотрите яркие фото нашей красавицы Вероники:

Украинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыУкраинка &quot;наделала шороху&quot; на модельном конкурсе в Бейруте: фото нашей красавицыВероника Островская (фото: instagram.com/veronika_ostrovska)

Ранее мы писали, что титул "Мисс Украина Вселенная" получила девушка, которая помогает детям и ВСУ.

А также писали о Кристине с позывным "Кудрявая", которая променяла модельную карьеру на военную службу в ВСУ.

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