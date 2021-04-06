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Украинка купила в супермаркете лакомство: внутри она обнаружила омерзительный сюрприз

Автор: Людмила Жукова

В Херсоне женщина решила полакомиться и купила желе. Но внутри сладости ее ждал омерзительный сюрприз. Все желе было укрыто плесенью.

Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон".

Срок годности, указанный на продукте, был вполне приемлемый. Там указывалось, что желе сделали два дня назад. Почему оно продавалось в таком виде - неизвестно.

Пользователи под публикацией предполагают, что, скорее всего, сотрудники супермаркета просто перебивают дату выпуска, тем самым продлевая жизнь уже испортившемуся товару.

Также украинцы отметили, что только слепой мог не заметить под прозрачной крышкой плесень, поэтому нельзя обвинять супермаркет.

В Херсоне женщина купила желе с сюрпризом (фото: t.ks.ua)

Как мы писали ранее, в Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.

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