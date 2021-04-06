Українка купила в супермаркеті ласощі: всередині вона виявила огидний сюрприз

Термін придатності, зазначений на продукті, був цілком прийнятний. Там вказувалося, що желе зробили два дні тому. Чому воно продавалося в такому вигляді - невідомо.

Користувачі під публікацією припускають, що, швидше за все, співробітники супермаркету просто перебивають дату випуску, тим самим продовжуючи життя вже зіпсованого товару.

Також українці відзначили, що тільки сліпий міг не помітити під прозорою кришкою цвіль, тому не можна звинувачувати супермаркет.

У Херсоні жінка купила желе з сюрпризом (фото: t.ks.ua)