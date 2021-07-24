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Украинка Билодид прошла в полуфинал Игр 2020: видео и фото поединков на Олимпиаде

Автор: Владимир Костырин

На Олимпиаде 2020 в Токио украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала победы над двумя соперницами и вышла в полуфинал Игр в первый медальный день.

Фото и видео поединков Билодид 24 июля смотрите в материале ниже.

Представительница Украины в весовой категории до 48 кг победила соперниц из Сербии и Португалии, и теперь в полуфинале встретится с Фуна Тонаки из Японии.

Начало финального блока будет в 11:00 (по киевскому времени).

Украинская "Анаконда" в 1/8 финала одержала верх на встрече на татами с представительницей Сербии Мией Николич. Выполнив прием "вазари" всего за 15 секунд до окончания поединка Дарья смогла одержать победу.

Дарья Билодид - Мия Николич в 1/8 финала Олимпийских игр 2020 в Токио (фото: Reuters)

Видео: Дарья Билодид одолела Мию Николич в 1/8 финала Олимпиады 2020 в Токио

А в 1/4 финала Билодид встретилась с Катариной Костой из Португалии. Украинская чемпионка мира (2018 и 2019 годов) и чемпионка Европы (2017 и 2019 годов) провела удержание в дополнительное время и победила соперницу.

Теперь в полуфинале Дарья встретится с японской чемпионкой мира-2017 Фуной Тонаки, которую ранее, на мировом первенстве-2019 в Токио, украинка уже побеждала.

Дарья Билодид прошла в полуфинал Олимпиады 2020 в Токио (фото: facebook.com/olympicua / Reuters)

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде 2020 в Токио определились победители по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин.

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спортОлимпиадаОлимпиада 2020Дарья Билодид