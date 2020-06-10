Украинка с 13 размером груди проведет дебютный бой в ММА на глазах у Макгрегора

Мила Кузнецова в сентябре 2020 года проведет свой первый бой в ММА. Украинская модель, которая участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, выйдет на ринг в Таиланде.

Изначально обладательница 13-го размера груди планировала заняться профессиональным боксом, но потом решила, что это будут смешанные единоборства. Об этом сообщает Klitschko Brothers.

Девушка рассказала, что, когда откроют международное авиасообщение, она улетит в Таиланд. Там она начнет свою подготовку к бою под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя называют украинским Макгрегором.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Кузнецова отметила, что Аскар родился в Одессе, но уже давно живет в Таиланде. Она выбрала именно это место, потому что ее ничего не будет отвлекать от тренировок.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Можаров отметил, что когда узнал о том, что Мила собирается заняться профессиональным боксом, то предложил помощь. По его словам, ей лучше заняться ММА, ведь в смешанных единоборствах можно достаточно быстро освоить удушающие приемы. А в боксе, чтобы овладеть азами боя, нужно намного больше времени.

Мила Кузнецова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Организатор вечера ММА - российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который также уже давно живет в Таиланде. Стоит отметить, что недавно между ним и Можаровым произошел конфликт, который они уже успели уладить.

В данное время для украинки ищут соперницу с похожими параметрами. При этом у организаторов уже есть на примете девушки из США, России и Великобритании. В качестве почетного гостя организаторы собираются пригласить легендарного Конора Макгрегора.

Напомним, избитый украинским Макгрегором российский блогер оказался сыном главы МММ.