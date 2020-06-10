Українка з 13 розміром грудей проведе дебютний бій у ММА на очах у Макгрегора

Міла Кузнєцова у вересні 2020 року проведе свій перший бій у ММА. Українська модель, яка брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size-2019, вийде на ринг в Таїланді.

Спочатку володарка 13-го розміру грудей планувала зайнятися професійним боксом, але потім вирішила, що це будуть змішані єдиноборства. Про це повідомляє Klitschko Brothers.

Дівчина розповіла, що, коли відкриють міжнародне авіасполучення, вона вирушить у Таїланд. Там вона почне свою підготовку до бою під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою називають українським Макгрегором.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Кузнєцова зазначила, що Аскар народився в Одесі, але вже давно живе в Таїланді. Вона вибрала саме це місце, тому що її нічого не буде відволікати від тренувань.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Можаров зазначив, що коли дізнався про те, що Міла збирається зайнятися професійним боксом, то запропонував допомогу. За його словами, їй краще зайнятися ММА, адже в змішаних єдиноборствах можна досить швидко освоїти задушливі прийоми. А в боксі, щоб опанувати азами бою, потрібно набагато більше часу.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/zvezdagramma)

Організатор вечора ММА - російський бізнесмен і блогер Максим Мернес, який також вже давно живе в Таїланді. Варто зазначити, що нещодавно між ним і Можаровым стався конфлікт, який вони вже встигли залагодити.

Зараз для українки шукають суперницю зі схожими параметрами. При цьому у організаторів вже є на прикметі дівчата з США, Росії і Великобританії. В якості почесного гостя організатори збираються запросити легендарного Конора Макгрегора.

Нагадаємо, побитий українським Макгрегором російський блогер виявився сином глави МММ.