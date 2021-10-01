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Украинец живет с новым сердцем и говорит: 20 лет так не хотелось ходить, как сейчас (видео)

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Сарны, Пятница 01 октября 2021 19:42
Украинец живет с новым сердцем и говорит: 20 лет так не хотелось ходить, как сейчас (видео) Мужчине первому в Ровенской области пересадили сердце (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Житель города Сарни Сергей в декабре 2020 года стал первым реципиентом, кому в Ровенской области успешно пересадили сердце. Сейчас мужчина может пройти более 20 километров в день и поддерживает связь с родственниками донора.

Об этом пишет "Суспільне".

Как живет мужчина

Девять месяцев назад Сергей начинал восстановление после пересадки сердца с прогулок вокруг дома. Сейчас за день он может пройти 21 километр. По словам мужчины прогулки позволяют ему чувствовать себя здоровым.

"Жить стал полноценной жизнью. Ходить хочется каждый день, и много. Здорово себя чувствую. Двадцать лет так не хотелось ходить, как сейчас, хожу. Все стало после операции улучшаться. Я это почувствовал, еще находясь в больнице, когда уже ходил по больничному коридору", – говорит житель города Сарны Сергей.

Украинец живет с новым сердцем и говорит: 20 лет так не хотелось ходить, как сейчас (видео)

Стало известно, как живет мужчина, которому первому пересадили сердце в Ровенской области (suspilne.media)

Как прошла операция

Операцию в Ровенской городской больнице Сергею в прошлом году в декабре сделали бесплатно. Тогда это была первая успешная пересадка сердца в Ровенской области и перед ней врачи пациенту ничего не гарантировали.

Мужчина почти тридцать лет проработал предпринимателем в розничной торговле. После операции физически старается себя не нагружать, но на авто ездит постоянно. Мужчина принимает иммуносупрессанты и еще немалый перечень лекарств.

Иммуносупрессивную терапию мужчине нужно принимать на протяжении всей жизни. Деньги на нее выделяет городской совет.

Украинец живет с новым сердцем и говорит: 20 лет так не хотелось ходить, как сейчас (видео)

Стало известно, как живет мужчина, которому первому пересадили сердце в Ровенской области (suspilne.media)

Кто был донором

Мужчина вспоминает, как весной ездил к родственникам 39-летнего ровенчанина Назара Тополюк. Именно его сердце спасло мужчину.

"Сколько буду жить – буду благодарен им. Мы с ними находимся на связи, общаемся. Обмениваемся мнениями о жизни. Был я на могиле донора, Назара. Я ему отдал дань уважения, поблагодарил его, если можно так сказать, за предоставленный мне шанс жить", – говорит Сергей.

Также Сергей обращается к украинцам с просьбой помогать тем, кто нуждается в пересадке органов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке.

Также мы писали, что в Украине сделали первую пересадку сердца ребенку в Украине.

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