UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схема

Автор: Татьяна Самарук

В Харькове разоблачили преступную деятельность 20-летнего парня. Он назывался женскими именами и выманивал деньги, общаясь с мужчинами на сайтах знакомств.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как работал мошенник

Так, в ходе переписки молодой человек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку и присылал им ссылки на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

В частности, при покупке билетов пострадавшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карточек. Поэтому так мошенник получал доступ к персональным данным. Также с помощью различных платежных систем похищал средства.

Полицейские провели обыск по месту жительства 20-летнего парня и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К тому же устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности и осматривается изъятая техника.

Мошенник выманивал деньги у мужчин под видом женщин (hk.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что мошенник через фейковый обменник "бросал" киевлян на десятки тысяч долларов.

Также мы писали, что в Киеве под видом сантехников орудуют домушники.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенник