Украинец под видом девушки грабил мужчин на сайтах знакомств: как работала его схема

Как работал мошенник

Так, в ходе переписки молодой человек предлагал мужчинам вместе посетить кинотеатр, концерт или выставку и присылал им ссылки на фишинговый сайт по продаже онлайн-билетов.

В частности, при покупке билетов пострадавшие заполняли форму с указанием реквизитов своих банковских карточек. Поэтому так мошенник получал доступ к персональным данным. Также с помощью различных платежных систем похищал средства.

Полицейские провели обыск по месту жительства 20-летнего парня и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Максимальное наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К тому же устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности и осматривается изъятая техника.

Мошенник выманивал деньги у мужчин под видом женщин (hk.npu.gov.ua)