Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу: впечатляющие фото

Отмечается, что очень важно в таких зимних велотрипах правильно укомплектовать велосипед, подобрать правильную одежду, мониторить погодные условия и взять все самое необходимое на случай форс-мажора.

Подготовка к путешествию

Так как подняться на Говерлу зимой - дело не из безопасных, велоинструктор очень тщательно готовился к подъему. Роман больше двух недель ждал комфортную и безопасную погоду, мониторил информацию о лавинах и лавиноопасных участках, общаться со спасателями относительно актуального состояния туристических маршрутов в зимних горах. Так, ему даже пришлось отменить запланированный старт путешествия всего за несколько часов из-за резкого ухудшения погодных условий и предупреждения о третьем уровень лавинной опасности. Когда же ситуация улучшилась, Роман осуществил задуманное и 23 февраля поднялся на Говерлу.

Украинский велосипедист совершил путешествие на заснеженную Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)

Двигаться по маршруту было комфортно в виндстоперных велосипедных брюках, термобелье и велосипедной джерси, и только на самой вершине пришлось надеть куртку с виндстопером. Ветер особых трудностей не вызывал.

Какой маршрут

Маршрут был такой: старт с Козьмещика (с. Лазещина) - гора Говерла - финиш в Козьмещике. Это стандартный туристический маршрут с "желтой" маркировкой.

При поднятии на гору, конечно же, удалось преодолеть на велосипеде не весь путь, но спуск был осуществлен на байке полностью.

Велосипедист Роман Шутка покорил самую высокую гору Украины зимой (фото: facebook.com/NGOABIF)

Как рассказал Роман, во время путешествия температура воздуха колебалась от -7 градусов ночью до +3 градусов днем, хотя на солнце даже было до +15.

Всего подъем занял 5 часов, причем учитывая остановки для фото и видео съемок, а спуск - 1 час 40 минут (также с остановками для съемок). На вершине Роман провел примерно час, сфотографировался со всеми желающими и пообщался с удивленными спасателями.

Украинец на велосипеде поднялся на Говерлу и спустился с самой высокой горы в течение дня (фото: facebook.com/NGOABIF)

Велосипед

Для подъема Роман выбрал велосипед Marin Rift Zone 3, который отлично подходит для подобных вылазок. Стоковые покрышки он поменял на комбинацию Schwalbe Nobby Nic и Schwalbe Racing Ralf для хорошего сцепления. В нескольких местах, где были сомнения, Шутка делал тестовые мини-спуски, чтобы не было сюрпризов во время основного спуска с вершины. Отмечается, что двухподвес на таком маршруте значительно упрощает жизнь и делает катание комфортным и более безопасным.

Но важно обратить внимание, что для таких спусков нужны хорошие технические навыки и большой опыт езды по снегу и в горах - иначе травмы почти гарантированы.

Украинец на велосипеде отправился на зимнюю Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)

Меры безопасности

Для подобных путешествий Роман рекомендует максимально тщательно подготовиться к возможным форс-мажорам.

"Нужно сохранить в телефоне контактные номера спасателей и, дополнительно, записать их на бумаге в случае, если разрядится телефон", - отмечает велосипедист.

Обязательно нужно зарегистрироваться у спасателей с указанием своих контактных данных, нити запланированного маршрута, контактов близких и времени ожидаемого возвращения с маршрута. После указанного времени спасатели должны понимать, что что-то пошло не по плану. Обязательно также нужно сообщить близким и друзьям о своих планах и прислать им все те же данные, что и спасателям.

"Нужно быть готовым провести минимум двое суток в горах в случае форс-мажора (резкая смена погоды, травма, заблудился и т.п.). Иметь запасную теплую одежду, пищу, свет, термо-одеяло и горелку... И периодическая связь со спасателями и родными для апдейта своего статуса... Во время преодоления маршрута нужно быть максимально внимательным и осторожным и не рисковать", - советует велосипедист - покоритель зимней Говерлы.

Украинский велосипедист совершил путешествие на заснеженную Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)