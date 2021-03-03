Українець на велосипеді підкорив засніжену Говерлу: вражаючі фото

Українець на велосипеді піднявся взимку на найвищу точку України - Говерлу, після чого здійснив весь спуск на байку. Роман Шутка з Івано-Франківська, за плечима якого вже не один рік досвіду тренувань, інструкторства та подорожей горами України та Європи, детально розповів про нинішню подорож.
Про це передали в Асоціації велосипедистів Івано-Франківська на сторінці у Facebook.
Зазначається, що дуже важливо в таких зимових велотріпах правильно укомплектувати велосипед, підібрати правильний одяг, моніторити погодні умови і взяти все необхідне на випадок форс-мажору.
Позаяк піднятися на Говерлу взимку - справа не з безпечних, велоінструктор дуже ретельно готувався до підйому. Роман більш як два тижні чекав на комфортну і безпечну погоду, моніторив інформацію про лавини та лавинонебезпечні ділянки, спілкуватися з рятувальниками щодо актуального стану туристичних маршрутів у зимових горах. Так, йому навіть довелося скасувати запланований старт подорожі всього за кілька годин через різке погіршення погодних умов та попередження про третій рівень лавинної небезпеки. Коли ж ситуація покращилася, Роман здійснив задумане і 23 лютого піднявся на Говерлу.
Український велосипедист здійснив подорож на засніжену Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)
Рухатись по маршруту було комфортно в віндстоперних велосипедних штанах, термобілизні та велосипедній джерсі, і тільки на самій вершині довелося одягти куртку з віндстопером. Вітер особливих труднощів не викликав.
Маршрут був такий: старт з Козьмещика (с. Лазещина) - гора Говерла - фініш у Козьмещику. Це стандартний туристичний маршрут з "жовтим" маркуванням.
При піднятті на гору, звичайно ж, вдалося подолати велосипедом не весь шлях, але спуск був здійснений на байку повністю.
Велосипедист Роман Шутка підкорив найвищу гору України взимку (фото: facebook.com/NGOABIF)
Як розповів Роман, під час подорожі температура повітря коливалася від -7 градусів вночі до +3 градусів вдень, хоча на сонці навіть було до +15.
Увесь підйом зайняв 5 годин, причому враховуючи зупинки для фото та відео зйомок, а спуск - 1 годину 40 хвилин (також із зупинками для зйомок). На вершині Роман провів приблизно годину, сфотографувався з усіма бажаючими та поспілкувався зі здивованими рятувальниками.
Українець велосипедом піднявся на Говерлу і спустився з найвищої гори протягом дня (фото: facebook.com/NGOABIF)
Для підйому Роман обрав Marin Rift Zone 3, який відмінно підходить для подібних вилазок. Стокові покришки він поміняв на комбінацію Schwalbe Nobby Nic та Schwalbe Racing Ralf для гарного зчеплення. В кількох місцях, де були сумніви, Шутка робив тестові міні-спуски, щоб не було сюрпризів під час основного спуску з вершини. Відзначається, що двопідвіс на такому маршруті значно спрощує життя і робить катання комфортним та більш безпечним.
Але важливо звернути увагу, що для таких спусків потрібні хороші технічні навички та великий досвід їзди по снігу і в горах - інакше травми майже гарантовані.
Українець на велосипеді відправився на зимову Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)
Для подібних подорожей Роман рекомендує максимально ретельно підготуватися до можливих форс-мажорів.
"Потрібно зберегти в телефоні контактні номери рятувальників та, додатково, записати їх на папері у випадку, якщо телефон розрядиться", - зазначає велосипедист.
Обов'язково треба зареєструватися у рятувальників із зазначенням своїх контактних даних, нитки запланованого маршруту, контактів близьких та часу очікуваного повернення з маршруту. Після зазначеного часу рятувальники повинні розуміти, що щось пішло не за планом. Обов'язково також потрібно повідомити близьким і друзям про свої плани та надіслати їм усі ті ж дані, що і рятувальникам.
"Потрібно бути готовим провести мінімум дві доби в горах у випадку форс-мажору (різка зміна погоди, травма, заблудився і т.п.). Мати запасний теплий одяг, їжу, світло, термо-одіяло і пальник... І періодичний зв'язок з рятувальниками та рідними для апдейту свого статусу... Під час подолання маршруту потрібно бути максимально уважним і обережним і не ризикувати", - радить велосипедист - підкорювач зимової Говерли.
Український велосипедист здійснив подорож на засніжену Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)
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