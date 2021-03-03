Українець на велосипеді підкорив засніжену Говерлу: вражаючі фото

Зазначається, що дуже важливо в таких зимових велотріпах правильно укомплектувати велосипед, підібрати правильний одяг, моніторити погодні умови і взяти все необхідне на випадок форс-мажору.

Підготовка до подорожі

Позаяк піднятися на Говерлу взимку - справа не з безпечних, велоінструктор дуже ретельно готувався до підйому. Роман більш як два тижні чекав на комфортну і безпечну погоду, моніторив інформацію про лавини та лавинонебезпечні ділянки, спілкуватися з рятувальниками щодо актуального стану туристичних маршрутів у зимових горах. Так, йому навіть довелося скасувати запланований старт подорожі всього за кілька годин через різке погіршення погодних умов та попередження про третій рівень лавинної небезпеки. Коли ж ситуація покращилася, Роман здійснив задумане і 23 лютого піднявся на Говерлу.

Український велосипедист здійснив подорож на засніжену Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)

Рухатись по маршруту було комфортно в віндстоперних велосипедних штанах, термобілизні та велосипедній джерсі, і тільки на самій вершині довелося одягти куртку з віндстопером. Вітер особливих труднощів не викликав.

Який маршрут

Маршрут був такий: старт з Козьмещика (с. Лазещина) - гора Говерла - фініш у Козьмещику. Це стандартний туристичний маршрут з "жовтим" маркуванням.

При піднятті на гору, звичайно ж, вдалося подолати велосипедом не весь шлях, але спуск був здійснений на байку повністю.

Велосипедист Роман Шутка підкорив найвищу гору України взимку (фото: facebook.com/NGOABIF)

Як розповів Роман, під час подорожі температура повітря коливалася від -7 градусів вночі до +3 градусів вдень, хоча на сонці навіть було до +15.

Увесь підйом зайняв 5 годин, причому враховуючи зупинки для фото та відео зйомок, а спуск - 1 годину 40 хвилин (також із зупинками для зйомок). На вершині Роман провів приблизно годину, сфотографувався з усіма бажаючими та поспілкувався зі здивованими рятувальниками.

Українець велосипедом піднявся на Говерлу і спустився з найвищої гори протягом дня (фото: facebook.com/NGOABIF)

Велосипед

Для підйому Роман обрав Marin Rift Zone 3, який відмінно підходить для подібних вилазок. Стокові покришки він поміняв на комбінацію Schwalbe Nobby Nic та Schwalbe Racing Ralf для гарного зчеплення. В кількох місцях, де були сумніви, Шутка робив тестові міні-спуски, щоб не було сюрпризів під час основного спуску з вершини. Відзначається, що двопідвіс на такому маршруті значно спрощує життя і робить катання комфортним та більш безпечним.

Але важливо звернути увагу, що для таких спусків потрібні хороші технічні навички та великий досвід їзди по снігу і в горах - інакше травми майже гарантовані.

Українець на велосипеді відправився на зимову Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)

Заходи безпеки

Для подібних подорожей Роман рекомендує максимально ретельно підготуватися до можливих форс-мажорів.

"Потрібно зберегти в телефоні контактні номери рятувальників та, додатково, записати їх на папері у випадку, якщо телефон розрядиться", - зазначає велосипедист.

Обов'язково треба зареєструватися у рятувальників із зазначенням своїх контактних даних, нитки запланованого маршруту, контактів близьких та часу очікуваного повернення з маршруту. Після зазначеного часу рятувальники повинні розуміти, що щось пішло не за планом. Обов'язково також потрібно повідомити близьким і друзям про свої плани та надіслати їм усі ті ж дані, що і рятувальникам.

"Потрібно бути готовим провести мінімум дві доби в горах у випадку форс-мажору (різка зміна погоди, травма, заблудився і т.п.). Мати запасний теплий одяг, їжу, світло, термо-одіяло і пальник... І періодичний зв'язок з рятувальниками та рідними для апдейту свого статусу... Під час подолання маршруту потрібно бути максимально уважним і обережним і не ризикувати", - радить велосипедист - підкорювач зимової Говерли.

Український велосипедист здійснив подорож на засніжену Говерлу (фото: facebook.com/NGOABIF)