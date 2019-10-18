73-летний украинец на велосипеде добрался до Африки (фото)

Велопутешественник Николай Цяпкал (Фото: коллаж РБК-Украина)

Велопутешественник рассказал о своих поездках в Европу и Африку

73-летний украинец Николай Цяпкал на велосипеде доехал из Ирпеня под Киевом в Марокко, преодолев расстояние около 3400 км. Путешественник решил проведать в африканском городе свою дочь Марину и ее семью. Об этом передает информационный портал "Стожары".

За два года до поездки в Африку врач Николай Ефимович летом 2017-го ездил на велосипеде к внуку Низару, который проживает и учится во французском Реймсе недалеко от Парижа - вояж в почти 2400 км занял около месяца.

"Велосипед оставил Низару - а назад полетел уже на самолете. А он угостил меня борщом, сводил в Реймсский собор, где вышла замуж за французского короля наша киевская Анна Ярославна, а также мы съездили в Париж - к Эйфелевой башне и Джоконде", - рассказал Цяпкал.

После этого велопутешественник снова собрался в дорогу - теперь уже в в африканский город Марракеш, чтобы погостить у дочери.

73-летний украинец Николай Цяпкал отправился в велопутешествие в Марокко в Африке (Фото: svitua.org)

"Путешествие в гости к дочери Марине, в Марокко, планировал еще на 2018 год. Успел открыть визу, приобрести страховку, но так случилось, что сломал дома руку - цеплял карнизы дочери Кате, пришлось отложить. В этом году уже подготовился более серьезно, составил маршрут и отправился, как говорится, в мир", - говорит 73-летний путешественник.

Двухколесный транспорт для путешествий Цяпкал составлял себе на заказ. Уроженец Черкасской области признался, что мечтал о европейском трипе уже давно, и даже купил машину, чтобы показать детям мир. Но работа и постоянная занятость каждый раз мешала отправиться к поездку, да и удовольствие это не из дешевых.

"Поэтому уже много лет спустя я вернулся к этой идее, но уже не с помощью автомобиля, а с велосипедом", - рассказал Николай Ефимович.

Также врач отметил, что не является никаким профессионалом в спорте, а просто в детстве любил кататься на велосипеде. Теперь, перед путешествием, проверял свои силы сначала небольшими расстояниями, а затем прикинул, что если преодолевать в день до 100 км, то можно пробовать.

За 40 дней Цяпкал добрался из Ирпеня в Барселону. Среди сложностей в дороге он назвал также и незнание английского языка. Путешествовал по югу - ехал основном по морским побережьям. Пересек Венгрию, Хорватию, Словению, Италию и Испанию, пока не отправился из Барселоны самолетом и на пароме в Марокко в Африку.

73-летний украинец Николай Цяпкал на велосипеде доехал из Ирпеня до Марокко (Фото: svitua.org)

Велосипедист - путешественник рассказал, что ночевать приходилось и в палатке, и под открытым небом. Так, цены на жилье на юге Европы довольно высокие, и за ночь в гостинице просили 100-150 евро. Питание также дорогое, поэтому еще в Украине запасся кашей в пакетиках и сухими завтраками - такде собственной еды хватило до Испании.

В Барселоне Цяпкал не мог попасть в аэропорт, так как велосипедом туда ехать было запрещено. Местные полицейские вызвали путешественнику такси, чтобы довезли до аэропорта.

Николай рассказал, что прием в столице Марокко Марракеше стал для него приятным сюрпризом - дочь перед приездом отца поделилась хорошей новостью со своими украинскими друзьями из диаспоры, а те пригласили консула на встречу украинского гостя.

"Ей Богу, я почувствовал себя по меньшей мере президентом. Играл оркестр, были цветы и каравай, украинский флаг. Очень приятно, поверьте", - вспомнил Цяпкало.

73-летний Николай Цяпкал на велосипеде доехал до Марокко, чтобы навестить дочь и ее семью (Фото: svitua.org)

Украинец также отметил, что в этом путешествии отдохнул душой и открыл для себя много нового.