Украинец стал лучшим певцом в мире: видео выступлений победителя

Андрей Кимач одержал победу на престижном международном конкурсе среди классических исполнителей "Кардиффские голоса", который каждые два года проводится при поддержке валлийской Национальной оперы и администрации города и округа Кардифф в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

31-летний уроженец поселка Крыжополь, что на Винничине, в дополнение к статуэтке получил солидное денежное вознаграждение - 20 тысяч фунтов стерлингов (665 тыс. грн).

Андрей рассказывает, что с детства наблюдал за конкурсом и даже не думал, что когда-нибудь сможет принять в нем участие. Для оперного певца статуэтка стала воплощением мечты.

Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом в мире (фото: facebook.com askonasholt)

Отметим, что в этом году более 400 оперных исполнителей возрастом от 18 до 32 лет подали заявки на участие в конкурсе. И только двадцать из них прошли отбор. После недели соревнований Андрей вошел в пятерку финалистов.

В финале он исполнил произведения Жоржа Бизе, Сергея Рахманинова и Гаэтано Доницетти.

Опера при участии Андрея Кимача (видео: YouTube/Operarally4)

Конкурс был объявлен еще в октябре прошлого года. Именно тогда Андрей отправил организатором свой диск.

Андрей Кимач учился на философском факультете КНУ имени Тараса Шевченко, а потом на вокально-диригентському факультете Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.

Опера при участии Андрея Кимача (видео: YouTube/Operarally4)

С 2016 года был солистом Херсонской областной филармонии. А в начале июня 2019-го пел в опере "Кармен" Жоржа Бизе в итальянском театре Джузеппе Верди.

30 июня Андрей Кимач исполнит главную партию в опере Антона Рубинштейна "Демон" в Лондоне.

Андрей Кимач стал лучшим оперным певцом в мире (видео: YouTube/KiriOnLine - Dame Kiri Te Kanawa)

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