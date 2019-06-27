Українець став найкращим співаком у світі: відео виступів переможця

Андрій Кимач здобув перемогу на престижному міжнародному конкурсі серед класичних виконавців "Кардіффські голоси", який кожні два роки проводиться за підтримки валлійської Національної опери й адміністрації міста та округу Кардіфф у Великобританії. Про це повідомляє BBC.

31-річний уроженець селища Крижополь, що на Вінничині, на додаток до статуетки отримав солідну грошову винагороду - 20 тисяч фунтів стерлінгів (665 тис. грн).

Андрій розповідає, що з дитинства спостерігав за конкурсом і навіть не думав, що колись зможе взяти в ньому участь. Для оперного співака статуетка стала втіленням мрії.

Андрій Кимач став найкращим оперним співаком у світі (фото: facebook.com askonasholt)

Зазначимо, що цьогоріч понад 400 оперних виконавців віком від 18 до 32 років подали заявки на участь у конкурсі. І лише двадцятеро із них пройшли відбір. Після тижня змагань Андрій увійшов до п'ятірки фіналістів.

У фіналі він виконав твори Жоржа Бізе, Сергія Рахманінова та Гаетано Доніцетті.

Опера за участі Андрія Кимача (відео: YouTube/Operarally4)

Конкурс було оголошено ще у жовтні минулого року. Саме тоді Андрій надіслав свій диск.

Андрій Кимач навчався на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка, а потім на вокально-диригентському факультеті Національної музичної академії імені Петра Чайковського.

Опера за участі Андрія Кимача (відео: YouTube/Operarally4)

Із 2016 року був солістом Херсонської обласної філармонії. А на початку червня 2019-го співав в опері "Кармен" Жоржа Бізе в італійському театрі Джузеппе Верді.

30 червня Андрій Кимач виконає головну партію в опері Антона Рубінштейна "Демон" у Лондоні.

Андрій Кимач став найкращим оперним співаком у світі (відео: YouTube/KiriOnLine - Dame Kiri Te Kanawa)

Нагадаємо, Софія Ротару стане хедлайнером першого дня грандіозного фестивалю Atlas Weekend 2019.

Також ми повідомляли, що MARUV виступить на розігріві в зірки світової величини - Крістіни Агілери в Москві.