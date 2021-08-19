Украинец сделал на ноге татуировку с лицом Зеленского: мужчина стал звездой сети (фото)

По словам мужчины, фото он нашел в сети.

Отмечается, что мужчину с портретом Зеленского на ноге заметили в Киеве на трамвайной остановке. Доподлинно неизвестно, кому именно принадлежит это тату.

Татуировка вызвала бурную реакцию в соцсетях. Люди в комментариях реагировали по-разному, в основном они удивлялись с мужчины. Но были и довольно агрессивные отзывы.

На другой Порошенко должен быть;

Через несколько лет она сползет к пяти;

Вопрос: зачем?;

Редкая птица;

Заметил себя наклейкой;

У меня нет слов. Вот это фанаты!;

Ну набил себе и набил, тебе какое дело до жизни других. Можешь и ты набить тату с Порошенко;

Такого еще не видел.

Украинец набил на ноге тату с Зеленским (фото: facebook.com/tiholaz)