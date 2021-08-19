Українець зробив на нозі татуювання з обличчям Зеленського: чоловік став зіркою мережі (фото)

За словами чоловіка, фото він знайшов у мережі.

Зазначається, що чоловіка із портретом Зеленського на нозі помітили у Києві на трамвайній зупинці. Достеменно невідомо, кому саме належить це тату.

Татуювання викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Люди у коментарях реагували по-різному, в основному вони дивувалися з чоловіка. Але були і досить агресивні відгуки.

На іншій Порошенко мав би бути;

Через декілька років вона сповзе до п'яти;

Питання: навіщо?;

Рідкісний птах;

Помітив себе наліпкою;

У мене нема слів. Оце фанати!;

Ну набив собі і набив, тобі яке діло до життя інших. Можеш і ти набити тату з Порошенком;

Такого ще не бачив.

Українець набив на нозі тату з Зеленським (фото: facebook.com/tiholaz)