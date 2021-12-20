Во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом
Фото: в городской совет Львова ворвался мужчина с пистолетом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления полиции охраны во Львовской области.
Сообщается, что сегодня в городском совете Львова сработал сигнал "Тревога". На месте полицейские выявили и задержали мужчину, который зашел в помещение и размахивал предметом, похожим на пистолет.
"Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре в Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и требовал госпитализировать его жену.