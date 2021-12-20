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Во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом

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Львов, Понедельник 20 декабря 2021 14:17
Во Львове мужчина ворвался в горсовет с пистолетом Фото: в городской совет Львова ворвался мужчина с пистолетом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Во Львове вооруженный мужчина ворвался в городской совет. Он размахивал пистолетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления полиции охраны во Львовской области.

Сообщается, что сегодня в городском совете Львова сработал сигнал "Тревога". На месте полицейские выявили и задержали мужчину, который зашел в помещение и размахивал предметом, похожим на пистолет.

"Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. Задержанным оказался житель Львова 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре в Василькове (Киевская область) мужчина с пистолетом ворвался в больницу и требовал госпитализировать его жену.

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