Украинец рассказал про ужасы заработков в Польше: "спал на полу без матраса, покрывала и подушки"

Поездка в Польшу

Станислав обратился в агентство MM Work Force Professional Sp. z o.o.и его решали устроить на склад одежды. Но сюрпризы начались уже в дороге. Он ехал в автобусе из Запорожья в Познань два дня!

"Я хотел добраться до Польши своей дорогой, самолетом (WizzAir или Ryanair) из Киева в Польшу за 400-600 грн, но агентство угрожающее заставило добираться через ее перевозчика и у меня не было другого выбора, поехал из Запорожья во Львов поездом, и там меня встретил перевозчик и взял с меня 330 злотых (2300 грн), микроавтобус на 6 человек, нет туалета, еще не комфортный, сидел по середине между пассажирами, и это была очень длинная дорога - почти два дня", - рассказал парень.

Условия проживания в Польше

По словам украинца, условия проживания в поселке Робаково оказались адскими.

"В доме было много соседей, половина которых агрессивные и пьяные. Меня поселили в цокольный этаж, в комнату на двоих, две кровати были расположены близко очень, разделить не получится из-за барного холодильника и двери, все было тесно и душно", - вспоминает Станислав.

Так выглядела жилая комната заробитчанина в Польше (Facebook)

В жилье соседи постоянно употребляли алкоголь и устраивали драки. Одной из таких потасовок и стал свидетелем украинский заробитчанин.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В комнату к Станиславу подселили другого рабочего. Как оказалось, он был алкоголиком. Всю ночь он не мог найти телефон, который лежал под подушкой.

"Ходит по кругу и бубнит что-то себе, я нашел его телефон, он, оказывается, был под его подушкой, он успокоился и сел на мою кровать, через пару минут он ее обрыгал, и тогда я принял решение уйти с работы и искать другую работу. Я спал на холодном полу без матраса и одеяла и подушки. Кстати, к работе, как координатор говорил "нужно добираться через поле 50 минут" и я офигел от услышанного", - вспоминает Станислав.

После этого инцидента украинец устроился на работу в "Макдональдз" и отработал там несколько месяцев, получив всю зарплату до копейки. Он рассказал всю эту историю, чтобы уберечь доверчивых украинцев от сотрудничества с вышеназванным агентством.