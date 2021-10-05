Українець розповів про жахи заробітків у Польщі: "спав на підлозі без матраца, ковдри і подушки"

Поїздка в Польщу

Станіслав звернувся в агентство MM Work Force Professional Sp. z o.o. і його вирішували влаштувати на склад одягу. Але сюрпризи почалися вже в дорозі. Він їхав в автобусі із Запоріжжя до Познані два дні!

"Я хотів дістатися до Польщі своєю дорогою, літаком (WizzAir або Ryanair) з Києва до Польщі за 400-600 грн, але агентство загрозливе змусило добиратися через її перевізника й у мене не було іншого вибору, поїхав із Запоріжжя до Львова поїздом, і там мене зустрів перевізник і взяв з мене 330 злотих (2300 грн), мікроавтобус на 6 осіб, немає туалету, ще не комфортний, сидів по середині між пасажирами, і це була дуже довга дорога - майже два дні", - розповів хлопець.

Умови проживання в Польщі

За словами українця, умови проживання в селищі Робаково виявилися пекельними.

"У будинку було багато сусідів, половина яких агресивні і п'яні. Мене поселили в цокольний поверх, в кімнату на двох, два ліжка були розташовані близько дуже, розділити не вийде через барного холодильника і двері, все було тісно і душно", - згадує Станіслав.

Так виглядала житлова кімната заробітчанина в Польщі (Facebook)

У житлі сусіди постійно вживали алкоголь і влаштовували бійки. Однією з таких бійок і став свідком український заробітчанин.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

В кімнату до Станіслава підселили іншого робітника. Як виявилося, він був алкоголіком. Всю ніч він не міг знайти телефон, який лежав під подушкою.

"Ходить по колу і бубонить щось собі, я знайшов його телефон, він, виявляється, був під його подушкою, він заспокоївся і сів на моє ліжко, через пару хвилин він її обригав, і тоді я прийняв рішення піти з роботи і шукати іншу роботу. Я спав на холодній підлозі без матраца і ковдри і подушки. До речі, до роботи, як координатор говорив "потрібно добиратися через поле 50 хвилин" і я офігів від почутого", - згадує Станіслав.

Після цього інциденту українець влаштувався на роботу в "Макдональдз" і відпрацював там кілька місяців, отримавши всю зарплату до копійки. Він розповів всю цю історію, щоб уберегти довірливих українців від співпраці з вищеназваним агентством.