Украинец пытался вывезти ценности Третьего рейха, но попался: фото предметов

Всего в коллекции контрабандиста-неудачника было 111 вещей тех времен.

Это каски, ложки, вилки, консервный ключ, 80 монет из белого металла, пуговицы, "газбак" - емкость для хранения противогаза, фляги, бинокли, масленка, костяное ожерелье с черепами, "испанские кресты, которыми отмечали немцев, принимавших участие в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов, авиационные часы люфтваффе, скульптурная голова Гитлера и другие вещи.

Почти все эти предметы имеют изображение свастики или другую символику, связанную с деятельность Третьего рейха. А одна из наград советская - это "Знак почета".

Фото: Ценности Третьего рейха пытались вывезти из Украины (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Пассажир интересно оправдался за наличие в его чемодане интересного багажа. Мол, хотел компенсировать стоимость билета в Рим.

Конечно же таможенной декларации на предметы у него не было, как и ни одного документа на право их перевозки.

Сейчас предметы старины изъяты. Их историческую и музейную ценность и стоимость установят эксперты.