Українець намагався вивезти цінності Третього рейху, але попався: фото предметів

Загалом в колекції контрабандиста-невдахи було 111 речей тих часів.

Це каски, ложки, виделки, консервний ключ, 80 монет з білого металу, ґудзики, "газбак" - місткість для зберігання протигазу, фляги, біноклі, маслянка, кістяне намисто з черепами, "іспанські хрести", якими відзначали німців, що брали участь в Громадянській війні в Іспанії 1936-1939 років, авіаційні годинники люфтваффе, скульптурна голова Гітлера, а також багато монет та інші речі.

Майже всі ці предмети мають зображення свастики чи іншу символіку, пов'язану з діяльність Третього рейху. А одна з нагород радянська - це "Знак почета".

Фото: Цінності Третього рейху намагалися вивезти з України (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Пасажир цікаво виправдався за наявність у його валізі цікавого багажу. Мовляв, хотів компенсувати вартість квитка до Риму.

Звісно ж митної декларації на предмети у нього не було, як і жодного документу на право їх перевезення.

Наразі предмети старовини вилучено. Їх історичну та музейну цінність та вартість буде встановлена експертами.