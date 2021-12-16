Украинец продал одну копейку за 250 тысяч гривен: как она выглядит

Украинец перебирал монеты дома и обнаружил много старых. Он продал большинство из них на аукционе по небольшим ценам. А остальные оставил себе.

"История очень простая, перебирая монеты, в которых я вообще ничего не понимаю, я оставил каждую монету от одного до 10 экземпляров каждого года в идеальном состоянии, а остальные просто продавал, не вникая в их разновидность", - рассказал обладатель редкой монеты.

А потом ему на глаза попался выпуск программы о 10 самых редких однокопейковых монет СССР. И он решил пересмотреть остатки монет в своих альбомах.

Одна из монет оказалась из списка самых ценных и дорогих. Это монета номиналом в одну копейку 1949 года выпуска.

Эта монета стоит 250 тысяч гривен

Он выставил соответствующий лот на популярном сайте Violity и очень быстро для нее нашелся покупатель. Монету оценили в 250 тысяч гривен.

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Оказывается, ценность этой монеты в том, что их выпускали в 1949 году, но аверс изготовили со штемпелем монеты для 1950 года.

Как отмечают коллекционеры на форуме, таких монет в Украине было всего две. Первую продали на аукционе в 2018 году – за 18 тысяч долларов.