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Украинец продал одну копейку за 250 тысяч гривен: как она выглядит

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Четверг 16 декабря 2021 19:18
Украинец продал одну копейку за 250 тысяч гривен: как она выглядит Украинец продал уникальную монету за 250 тысяч (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинец нашел случайно старую монету номиналом в одну копейку и продал ее за 250 тысяч гривен на аукционе.

Что это за монета и почему она оказалась такой ценной, рассказали в сообществе "Кладоискательство в Украине" в Facebook.

Украинец перебирал монеты дома и обнаружил много старых. Он продал большинство из них на аукционе по небольшим ценам. А остальные оставил себе.

"История очень простая, перебирая монеты, в которых я вообще ничего не понимаю, я оставил каждую монету от одного до 10 экземпляров каждого года в идеальном состоянии, а остальные просто продавал, не вникая в их разновидность", - рассказал обладатель редкой монеты.

А потом ему на глаза попался выпуск программы о 10 самых редких однокопейковых монет СССР. И он решил пересмотреть остатки монет в своих альбомах.

Одна из монет оказалась из списка самых ценных и дорогих. Это монета номиналом в одну копейку 1949 года выпуска.

Украинец продал одну копейку за 250 тысяч гривен: как она выглядит

Эта монета стоит 250 тысяч гривен

Он выставил соответствующий лот на популярном сайте Violity и очень быстро для нее нашелся покупатель. Монету оценили в 250 тысяч гривен.

Украинец продал одну копейку за 250 тысяч гривен: как она выглядит

Скриншот

Оказывается, ценность этой монеты в том, что их выпускали в 1949 году, но аверс изготовили со штемпелем монеты для 1950 года.

Как отмечают коллекционеры на форуме, таких монет в Украине было всего две. Первую продали на аукционе в 2018 году – за 18 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи и потерял более 100 тысяч.

А также рассказывали о том, что в Украине продают 25 копеек за сумасшедшую сумму.

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