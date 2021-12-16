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Українець продав одну копійку за 250 тисяч гривень: як вона виглядає

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Четвер 16 грудня 2021 19:18
Українець продав одну копійку за 250 тисяч гривень: як вона виглядає Українець продав унікальну монету за 250 тисяч (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українець знайшов випадково стару монету номіналом в одну копійку і продав її за 250 тисяч гривень на аукціоні.

Що це за монета і чому вона виявилася такою цінною, розповіли в співтоваристві "Шукачі скарбів в Україні" в Facebook.

Українець перебирав монети вдома і виявив багато старих. Він продав більшість з них на аукціоні за невеликими цінами. А решту залишив собі.

"Історія дуже проста, перебираючи монети, в яких я взагалі нічого не розумію, я залишив кожну монету від одного до 10 примірників кожного року в ідеальному стані, а решту просто продавав, не вникаючи в їх різновид", - розповів володар рідкісної монети.

А потім йому на очі попався випуск програми про 10 найрідкісніших однокопійкових монет СРСР. І він вирішив переглянути залишки монет у своїх альбомах.

Одна з монет виявилася зі списку найцінніших і дорогих. Це монета номіналом в одну копійку 1949 року випуску.

Українець продав одну копійку за 250 тисяч гривень: як вона виглядає

Ця монета коштує 250 тисяч гривень

Він виставив відповідний лот на популярному сайті Violity і дуже швидко для неї знайшовся покупець. Монету оцінили у 250 тисяч гривень.

Українець продав одну копійку за 250 тисяч гривень: як вона виглядає

Скріншот

Виявляється, цінність цієї монети в тому, що їх випускали в 1949 році, але аверс виготовили зі штемпелем монети для 1950 року.

Як зазначають колекціонери на форумі, таких монет в Україні було всього дві. Першу продали на аукціоні у 2018 році – за 18 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець купив мотлох, який видавали за цінні речі та втратив понад 100 тисяч.

А також розповідали про те, що в Україні продають 25 копійок за божевільну суму.

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