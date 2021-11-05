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Украинец потерял немалую сумму из-за "перезагрузки" банкомата: что сказали в ПриватБанке

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Пятница 05 ноября 2021 19:55
Украинец потерял немалую сумму из-за "перезагрузки" банкомата: что сказали в ПриватБанке Банкоматы Приватбанка дали сбой (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине клиенты Приватбанка начали жаловаться на сбои в работе банкоматов. В частности, они начали списывать деньги с карты, но вместо того, чтобы выдать наличные, на экране появляется ошибка.

Жалобу на сайте Минфина оставил пользователь под ником "santas54".

Так, клиент банка рассказал, что он в банкомате хотел снять с карты 3 тысячи. Однако, во время подготовки денег банкомат выключился и наличные не выдал.

"Я снимал 3 тыс. грн в банкомате, расположенном в магазине "Украиночка" бул. Шевченко, дом 24. Во время подготовки денег в банкомате он выключился и денег не выдал. После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал", – возмущается клиент.

После того как банкомат перегрузился, мужчина проверил информацию с помощью Приват24 и обнаружил, что деньги с карты были сняты.

Украинец потерял немалую сумму из-за &quot;перезагрузки&quot; банкомата: что сказали в ПриватБанкеБанкоматы Приватбанка дали сбой

Как отреагировал ПриватБанк

В учреждении клиенту банка посоветовали подать заявку, пройти идентификацию и в случае, если сбой будет подтвержден, то он получит свои средства.

Украинец потерял немалую сумму из-за &quot;перезагрузки&quot; банкомата: что сказали в ПриватБанке

ПриватБанк отреагировал на жалобу клиента

Ранее мы сообщали, что у украинки с карты Приватбанка исчезла огромная сумма.

Также недавно мы писали, что ПриватБанк отказался возвращать украинцу деньги, которые похитили мошенники.

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