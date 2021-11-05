Украинец потерял немалую сумму из-за "перезагрузки" банкомата: что сказали в ПриватБанке

В Украине клиенты Приватбанка начали жаловаться на сбои в работе банкоматов. В частности, они начали списывать деньги с карты, но вместо того, чтобы выдать наличные, на экране появляется ошибка.

Жалобу на сайте Минфин а оставил пользователь под ником "santas54".

Так, клиент банка рассказал, что он в банкомате хотел снять с карты 3 тысячи. Однако, во время подготовки денег банкомат выключился и наличные не выдал.

"Я снимал 3 тыс. грн в банкомате, расположенном в магазине "Украиночка" бул. Шевченко, дом 24. Во время подготовки денег в банкомате он выключился и денег не выдал. После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал", – возмущается клиент.

После того как банкомат перегрузился, мужчина проверил информацию с помощью Приват24 и обнаружил, что деньги с карты были сняты.

Банкоматы Приватбанка дали сбой

Как отреагировал ПриватБанк

В учреждении клиенту банка посоветовали подать заявку, пройти идентификацию и в случае, если сбой будет подтвержден, то он получит свои средства.

ПриватБанк отреагировал на жалобу клиента