Украинец побил все рекорды, прожив 16 лет с чужим сердцем: "легендарный мужчина" (видео)

По словам врача, 16 лет назад Сергею Маценко сделали трансплантацию сердца.

"До сих пор это сердце работает хорошо. Это серьезное достижение нашей украинской трансплантологии. Это, пожалуй, самый большой долгожитель в смысле пересаженных сердец - никто еще так долго не прожил с пересаженным сердцем", - сказал медик.

Также он добавил, что средний возраст пациентов с трансплантированным сердцем в Европе - 12 лет.

Кроме того, Маценко выразил благодарность врачам за сделанную ему жизненно необходимую операцию.

"Хочу поблагодарить врачей, которые приложили максимум усилий для моей жизни и моего здоровья. Проделана очень большая работа", - сказал он.

К тому же мужчина уже несколько лет находится на искусственной почке, а совсем недавно ему заменили еще и бедренный сустав.

"Мы будем менять все, что выходит из строя, и будет человек себе жить и жить", - отметил Борис Тодуров.