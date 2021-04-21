Украинец называет себя "батюшкой", есть червей и травит весь подъезд многоэтажки (видео)

Виновник всего этого говорит, что сам с этим нашествием борется: травит и даже ест. Но вынести хлам из квартиры отказывается наотрез.

72-летний Владимир носит в дом даже голубей, рассказывая, что там их лечит.

Чудак называет себя батюшкой, повесил на дверь иконы и расписал вход в жилище цитатами из Библии. Из квартиры доносится вонь, в соседние квартиры ползут тараканы и червяки.

Владимир говорит, что насекомых он травит и даже ест. Поедание насекомых мужчина показал журналистам прямо на камеру, говорит - вкус отличный, немного солоноватые.

Соседи вызывали полицию, просили мужчину вывези мусор, предлагали помощь. Но "копы" сделать ничего не могут - частная собственность. Юристы говорят, что помочь может только признание его недееспособным и взятие над Владимиром опекунства кем-то из родственников.

Пока что единственное, что могут сделать соседи - добиться выплаты им штрафа на сумму от 51 грн.

Видео: В Киеве мужчина сносит домой мусор (ТСН)