RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українець називає себе "батюшкою", їсть хробаків і труїть весь під'їзд багатоповерхівки (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Багатоповерхівку в Рівному окупували хробаки, таргани, стоїть нестерпний сморід. І все це через одного жителя, який зносить в будинок все сміття з округи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Винуватець всього цього говорить, що сам з цією навалою бореться: труїть і навіть їсть. Але винести мотлох з квартири відмовляється навідріз.

72-річний Володимир носить в будинок навіть голубів, розповідаючи, що там їх лікує.

Дивак називає себе батюшкою, повісив на двері ікони і розписав вхід в житло цитатами з Біблії. З квартири доноситься сморід, в сусідні квартири повзуть таргани і хробаки.

Володимир каже, що комах він труїть і навіть їсть. Поїдання комах чоловік показав журналістам прямо на камеру, каже - смак відмінний, трохи солонуваті.

Сусіди викликали поліцію, просили чоловіка вивезти сміття, пропонували допомогу. Але "копи" зробити нічого не можуть - приватна власність. Юристи кажуть, що допомогти може тільки визнання його недієздатним і взяття над Володимиром опікунства кимось із родичів.

Поки що єдине, що можуть зробити сусіди - домогтися виплати ним штрафу на суму від 51 грн.

Відео: У Києві чоловік зносить додому сміття (ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві на балконі помітили "єгипетський саркофаг", який зайняв весь простір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дом
Читайте також
Киянин викинув з вікна багатоповерхівки пів квартири: сусіди приголомшили подробицями (фото)
Басейн і власна спортивна площадка: найбагатша співачка України показала свій особняк
Прогноз погоди