Українець називає себе "батюшкою", їсть хробаків і труїть весь під'їзд багатоповерхівки (відео)

Винуватець всього цього говорить, що сам з цією навалою бореться: труїть і навіть їсть. Але винести мотлох з квартири відмовляється навідріз.

72-річний Володимир носить в будинок навіть голубів, розповідаючи, що там їх лікує.

Дивак називає себе батюшкою, повісив на двері ікони і розписав вхід в житло цитатами з Біблії. З квартири доноситься сморід, в сусідні квартири повзуть таргани і хробаки.

Володимир каже, що комах він труїть і навіть їсть. Поїдання комах чоловік показав журналістам прямо на камеру, каже - смак відмінний, трохи солонуваті.

Сусіди викликали поліцію, просили чоловіка вивезти сміття, пропонували допомогу. Але "копи" зробити нічого не можуть - приватна власність. Юристи кажуть, що допомогти може тільки визнання його недієздатним і взяття над Володимиром опікунства кимось із родичів.

Поки що єдине, що можуть зробити сусіди - домогтися виплати ним штрафу на суму від 51 грн.

Відео: У Києві чоловік зносить додому сміття (ТСН)