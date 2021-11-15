Украинец купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в "Дие"

19-летний житель Луцка купил в интернете поддельные права категории А, и потом позвонил с жалобой в полицию, потому что они не отображались в мобильном приложении "Дия".
Об этом случае рассказала патрульная полиция Волынской области на своей странице в Facebook.
Молодой парень рассказал, что предварительно за "документ" он заплатил 1000 гривен, а потом на почте, когда забирал его, то еще оплатил 3000 гривен.
Он был очень удивлен, почему его права не зафиксированы в "Дие".
По прибытию инспекторы обнаружили у заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа. Позже была вызвана следственно-оперативная группа.
19-летний житель Луцка купил права в интернете и пожаловался полиции, что они не отображаются в "Дие" (фото: facebook.com/lutskpolice)
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
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