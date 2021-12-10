Украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи и потерял более 100 тысяч: как обманывают людей

Так, выяснилось, что на улице к мужчине подошел незнакомец, который представился иностранцем. Он рассказал, что тяжело работает на стройке, где ему не платят.

Поэтому подозреваемый предложил мужчине приобрести 68 коллекционных монет, которые по его словам, были из золота и серебра.

Затем мошенник и покупатель пошли в ломбард, где иностранец показал одну золотую и серебряную монеты. Работник ломбарда подтвердил, что они очень ценные и сказал, что золота стоит 11 тыс. грн, а серебряная - 200 грн.

После этого потерпевший решил приобрести у мошенника сразу 68 монет за 115 тыс. грн. Однако, когда он показал их своей жене, которая работает ювелиром, и сообщила, что это обычный металлический хлам.

Пострадавший обратился в полицию и правоохранители разыскивают мошенника и устанавливают обстоятельства происшествия.