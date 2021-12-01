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В Киеве мошенники обманывают владельцев квартир: "останетесь с испорченным ремонтом" (фото)

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Киев, Среда 01 декабря 2021 14:56
В Киеве мошенники обманывают владельцев квартир: "останетесь с испорченным ремонтом" (фото) В Киеве ремонтники-мошенники ходят по квартирам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве семья ремонтников Жиранда Александр и Инна систематически обманывают владельцев квартир. В частности, мужчина и женщина просят деньги в займ и не возвращают их.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Также, мошенники придумывают любые основания для займа.

"Остерегайтесь их найма и предоставления различных займов, так и останетесь с испорченным ремонтом, и в минусе суммы заимствованных ими средств! Основаниями для займа могут быть: "необходимость проведения операции для ребенка", "выбитое в машине стекло", "похищены дорогостоящие инструменты", "срочная операция", - говорится в сообщении.

Кроме того, сумму в займ просят от 10 000 до 15 000 тысяч. К тому же чтобы заказчику было легче согласиться, они даже пишут расписку. Но деньги все равно не возвращают.

"Существует информация, что деньги Саша и Инна занимают по надуманным причинам систематически, как гарантию того, что даже после некачественно выполненных работ они не останутся, как говорят, "ни с чем". Это подтверждается и полицейскими данными", - сообщили в сообществе.

В Киеве мошенники обманывают владельцев квартир: &quot;останетесь с испорченным ремонтом&quot; (фото)В Киеве мошенники обманывают владельцев квартир: &quot;останетесь с испорченным ремонтом&quot; (фото)В Киеве семья ремонтников просит в займ деньги и не возвращает (t.me/kyivoperativ)

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