В Киеве мошенники обманывают владельцев квартир: "останетесь с испорченным ремонтом" (фото)

В Киеве семья ремонтников Жиранда Александр и Инна систематически обманывают владельцев квартир. В частности, мужчина и женщина просят деньги в займ и не возвращают их.

Также, мошенники придумывают любые основания для займа.

"Остерегайтесь их найма и предоставления различных займов, так и останетесь с испорченным ремонтом, и в минусе суммы заимствованных ими средств! Основаниями для займа могут быть: "необходимость проведения операции для ребенка", "выбитое в машине стекло", "похищены дорогостоящие инструменты", "срочная операция", - говорится в сообщении.

Кроме того, сумму в займ просят от 10 000 до 15 000 тысяч. К тому же чтобы заказчику было легче согласиться, они даже пишут расписку. Но деньги все равно не возвращают.

"Существует информация, что деньги Саша и Инна занимают по надуманным причинам систематически, как гарантию того, что даже после некачественно выполненных работ они не останутся, как говорят, "ни с чем". Это подтверждается и полицейскими данными", - сообщили в сообществе.

В Киеве семья ремонтников просит в займ деньги и не возвращает (t.me/kyivoperativ)