Українець купив непотріб, який видавали за цінні речі та втратив понад 100 тисяч: як обманюють людей

Так, з'ясувалось, що на вулиці до чоловіка підійшов незнайомець, який представився іноземцем. Він розповів, що тяжко працює на будівництві, де йому не платять.

Тому підозрюваний запропонував чоловікові придбати 68 колекційних монет, які за його словами, були із золота та срібла.

Потім шахрай та покупець пішли до ломбарду, де іноземець показав одну золоту та срібну монети. Працівник ломбарду підтвердив, що вони дуже цінні та сказав, що золота коштує 11 тис. грн, а срібна - 200 грн.

Після цього потерпілий вирішив придбати у шахрая одразу 68 монет за 115 тис. грн. Проте, коли він показав їх своїй дружині, яка працює ювеліром, та повідомила, що це звичайний металевий непотріб.

Потерпілий звернувся до поліції і правоохоронці розшукують шахрая та встановлюють обставини події.