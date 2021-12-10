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Українець купив непотріб, який видавали за цінні речі та втратив понад 100 тисяч: як обманюють людей

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Тернопіль, П'ятниця 10 грудня 2021 15:48
Українець купив непотріб, який видавали за цінні речі та втратив понад 100 тисяч: як обманюють людей Шахраї обманюють українців під час купівлі монет (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Тернополі чоловік заплатив 115 тисяч гривень за монети, які шахрай видавав за колекційні. Однак, вони виявились непотребом.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Так, з'ясувалось, що на вулиці до чоловіка підійшов незнайомець, який представився іноземцем. Він розповів, що тяжко працює на будівництві, де йому не платять.

Тому підозрюваний запропонував чоловікові придбати 68 колекційних монет, які за його словами, були із золота та срібла.

Потім шахрай та покупець пішли до ломбарду, де іноземець показав одну золоту та срібну монети. Працівник ломбарду підтвердив, що вони дуже цінні та сказав, що золота коштує 11 тис. грн, а срібна - 200 грн.

Після цього потерпілий вирішив придбати у шахрая одразу 68 монет за 115 тис. грн. Проте, коли він показав їх своїй дружині, яка працює ювеліром, та повідомила, що це звичайний металевий непотріб.

Потерпілий звернувся до поліції і правоохоронці розшукують шахрая та встановлюють обставини події.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про нову схему шахраїв.

Також ми писали, що у Києві шахраї обманюють власників квартир.

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