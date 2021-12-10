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Украинец из кучи металлолома восстановил раритетный автомобиль 1930 годов

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Ужгород, Пятница 10 декабря 2021 19:11
Украинец из кучи металлолома восстановил раритетный автомобиль 1930 годов Украинец из груды металла восстановил уникальный автомобиль 1930 годов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Житель Ужгорода полностью восстановил и отреставрировал уникальный итальянский автомобиль 1930 годов.

Он нашел машину на улице в Мукачево, где автомобиль более 35 лет ржавел и разрушался.

Детали рассказали в сюжете программы "Джеджаи".

Юрий Русняк из Ужгорода обнаружил ржавый и разваленный автомобиль Fiat 508 Balilla, который был продан еще до войны.

Сначала он не смог даже понять, что это за модель и обратился к друзьям, которые разбираются в машинах.

Эту модель выпускали с 1932 по 1937 год на заводе Fiat. Цена в то время составляла чуть более 10 тысяч лир.

Всего было произведено 113 тысяч таких автомобилей и часть из них была изготовлена в Польше.

Когда Юрий Русняк нашел эту машину на улице, она была в таком плачевном состоянии, что больше была похожа на груду металлолома. Владелец только и мечтал, чтобы избавиться от этого мусора.

На восстановление он потратил несколько лет, но сейчас автомобиль в идеальном состоянии. Главным приоритетом для мастера было сохранение первоначального вида модели.

Украинец из кучи металлолома восстановил раритетный автомобиль 1930 годов

Fiat 508 Balilla

Он заказывал необходимые запчасти к автомобилю за границей, а сам процесс восстановления доставлял ему огромное удовольствие.

Он отмечает, что автомобиль маленький и педали находятся очень близко друг к другу. Управлять этой машиной довольно легко, но есть интересные особенности с коробкой передач.

Сейчас этот автомобиль привлекает внимание и люди охотно делают фотографии и интересуются ценой.

Но Юрий признается, что делал машину для души и не готов с ней расстаться даже за все деньги мира.

Украинец полностью восстановил уникальный довоенный автомобиль

Напомним, ранее мы писали о том, какие самые странные опции придумали дизайнеры на разных моделях автомобилей.

А также рассказывали о том, что украинец лишился элитного Maserati стоимостью более полумиллиона гривен.

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