Украинский автолюбитель создал "монстра постапокалипсиса": как он выглядит
В Украине мужчина выставил на продажу самодельный постапокалиптический автомобиль. В частности, создатель предупреждает, что транспорт не на каждый день.
Автомобиль смахивает на тот, что в фильме про сумасшедшего Макса, сообщает ТопЖир,
Так, по мнению создателя, модель в самый раз подойдет в качестве декораций для съема и фотосессий.
Что известно об авто
В основу модели легла Волга (ГАЗ-24). Остальное - фантазия механика-изобретателя. Знатоки утверждают, что по количеству пушек, ракетниц и другого вооружения, этот автоэкзаменитель превосходит Бэтмомобиль.
На продажу машина выставлена за 6 тыс. долларов.
Постапокалиптический автомобиль создал украинец (autoria)
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