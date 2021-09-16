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Украинский автолюбитель создал "монстра постапокалипсиса": как он выглядит

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Четверг 16 сентября 2021 15:40
Украинский автолюбитель создал "монстра постапокалипсиса": как он выглядит Украинец создал необычный автомобиль (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине мужчина выставил на продажу самодельный постапокалиптический автомобиль. В частности, создатель предупреждает, что транспорт не на каждый день.

Автомобиль смахивает на тот, что в фильме про сумасшедшего Макса, сообщает ТопЖир,

Так, по мнению создателя, модель в самый раз подойдет в качестве декораций для съема и фотосессий.

Что известно об авто

В основу модели легла Волга (ГАЗ-24). Остальное - фантазия механика-изобретателя. Знатоки утверждают, что по количеству пушек, ракетниц и другого вооружения, этот автоэкзаменитель превосходит Бэтмомобиль.

На продажу машина выставлена за 6 тыс. долларов.

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Ранее мы сообщали, что в Украине мастер превратил Jeep на огромный кабриолет.

Также мы писали, что в Украине восстановили редкий мопед "Карпаты-кросс", которого в продаже почти не было.

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