Украинский автолюбитель создал "монстра постапокалипсиса": как он выглядит

В Украине мужчина выставил на продажу самодельный постапокалиптический автомобиль. В частности, создатель предупреждает, что транспорт не на каждый день.

Автомобиль смахивает на тот, что в фильме про сумасшедшего Макса, сообщает ТопЖир,

Так, по мнению создателя, модель в самый раз подойдет в качестве декораций для съема и фотосессий.

Что известно об авто

В основу модели легла Волга (ГАЗ-24). Остальное - фантазия механика-изобретателя. Знатоки утверждают, что по количеству пушек, ракетниц и другого вооружения, этот автоэкзаменитель превосходит Бэтмомобиль.

На продажу машина выставлена за 6 тыс. долларов.

Постапокалиптический автомобиль создал украинец (autoria)