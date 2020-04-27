Появилось важное заявление о запуске поездов в Украине и цене билетов

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, на днях Кабмин продлил его до 11 мая. Для украинцев, которые ожидают запуск общественного транспорта, есть хорошая новость. Ее сообщил министр инфрастуктуры Владислав Криклий. По его словам, правительство может разрешить запуск транспорта с 12 мая, то есть раньше запланированной даты по схеме Кабмина. Ранее запуск транспорта планировался на 3 этапе выхода из карантина.

"Это касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно", - рассказал министр Криклий.

Он отметил, что правила дистанции между людьми никто не отменяет и ношение маски тоже.

"Маски, дистанция, скрининг не отменяется. В транспорте нельзя будет перевозить людей стоя. Что касается железной дороги и перелетов - просчитывается вариант, когда средние кресла будут свободны. Это может отразиться на стоимости билета, но решение еще не принято", - сказал министр.

Отметим, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Минздраве ранее заявили, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.

Как мы ранее писали, эксперты ошеломили прогнозом о судьбе Украины после карантина.