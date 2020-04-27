З'явилася важлива заява про запуск поїздів в Україні і ціну квитків

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, днями Кабмін продовжив його до 11 травня. Для українців, які очікують запуск громадського транспорту, є хороша новина. Її повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, уряд може дозволити запуск транспорту з 12 травня. Це станеться у містах, передмістях і міжміське сполучення.

"Це стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно", - розповів міністр Криклій.

Він зазначив, що правила дистанції між людьми ніхто не скасовує і носіння маски теж.

"Маски, дистанція, скринінг не скасовується. В транспорті не можна буде перевозити людей стоячи. Що стосується залізниці і перельотів - прораховується варіант, коли середні крісла будуть вільні. Це може відбитися на вартості квитка, але рішення ще не прийнято", - сказав міністр.

Зазначимо, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей за добу заразилися на 100 осіб менше.

Раніше в МОЗ заявили, що у випадку різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.

Як ми раніше писали, експерти приголомшили прогнозом про долю України після карантину.