В Украине запустят Е-нотариат, а от государственных нотариусов откажутся: детали реформы

В Украине в рамках реформирования нотариата предусмотрено постепенное прекращение деятельности государственных нотариальных контор, которых на сегодня насчитывается в стране 687.

Кроме того, планируется переход на электронный нотариат (масштабная цифровизация нотариальной деятельности), закрепление единого статуса нотариуса в Украине, и саморегулирование этой профессии. Об этом рассказала заместитель главы Минюста Ольга Онищук в Facebook.

Она также подробно описала грядущие новшества и отметила, что реализация реформы предусматривает три стратегических шага.

Введение электронной системы нотариата (Е-нотариат)

Онищук объяснила, что данный проект призван улучшить качество нотариальных действий путем уменьшения времени на совершение действия и защиты нотариального документа от подделки.

"Преимущества от работы такой системы получат все - граждане, нотариусы и всю юридическое сообщество", - убеждена она и добавила, что первый пилотный этап с электронным рабочим местом нотариуса хотят запустить уже до конца 2020 года.

Диджитализация нотариальной деятельности предусматривает:

отказ от ведения бумажных книг учета деятельности нотариуса;

уменьшение количества документов, которые лицо должно подавать для совершения нотариального действия;

автоматизацию ряда процессов в деятельности нотариусов;

эффективное информационное взаимодействие между государственными информационными ресурсами;

ведения нотариального архива в электронной форме.

Переход к единому нотариату

"Это позволит закрепить единый статус нотариуса в Украине, отказавшись от системы разделения нотариусов на государственных и частных, как это было сделано во многих европейских государствах", - рассказала Онищук.

Реализация предусматривает постепенное сворачивание деятельности государственных нотариальных контор, что "позволит существенно уменьшить государственные расходы на их содержание, что будет способствовать экономии бюджетных средств".

Заместитель министра отметила, что разработан концепт мероприятий, который будет гарантировать доступность базовых нотариальных действий для социально незащищенных слоев населения.

"Также будет существенно расширено количество действий, которые могут совершать нотариусы. Нотариат получит право регистрировать браки, разводы, обеспечивать доказательства тому подобное", - добавила Онищук.

Саморегулирование нотариальной профессии

Органу профессионального самоуправления нотариусов намерены передать ряд полномочий. В частности:

осуществлять контроль за организацией деятельности нотариата, делопроизводством, соблюдением правил Кодекса профессиональной этики нотариуса,

организовывать повышение профессионального уровня нотариусов, а также создавать условия для равномерного территориального расположения рабочих мест нотариусов.

Онищук проинформировала, что проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады уже в начале осени.

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