В Україні запустять Е-нотаріат, а від державних нотаріусів відмовляться: деталі реформи

В Україні в рамках реформування нотаріату передбачено поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор, яких на сьогодні налічується в країні 687.

Крім того, планується перехід на електронний нотаріат (масштабна цифровізація нотаріальної діяльності), закріплення єдиного статусу нотаріуса в Україні, та саморегулювання цієї професії. Про це розповіла заступник глави Мін'юсту Ольга Онищук у Facebook.

Вона також детально описала прийдешні нововведення і зазначила, що реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки.

Введення електронної системи нотаріату (Е-нотаріат)

Оніщук пояснила, що даний проект покликаний поліпшити якість нотаріальних дій шляхом зменшення часу на здійснення дії та захисту нотаріального документа від підробки.

"Переваги від роботи такої системи отримають усі - громадяни, нотаріуси й уся юридична спільнота", - переконана вона і додала, що перший пілотний етап з електронним робочим місцем нотаріуса хочуть запустити вже до кінця 2020 року.

Діджиталізація нотаріальної діяльності передбачає:

відмову від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса;

зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії;

автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів;

ефективну інформаційну взаємодію між державними інформаційними ресурсами;

ведення нотаріального архіву в електронній формі.

Перехід до єдиного нотаріату

"Це дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні, відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних, як це було зроблено у багатьох європейських державах", - розповіла Оніщук.

Реалізація передбачає поступове згортання діяльності державних нотаріальних контор, що "дозволить суттєво зменшити державні витрати на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів".

Заступник міністра зазначила, що розроблено концепт заходів, який гарантуватиме доступність базових нотаріальних дій для соціально незахищених верств населення.

"Також буде суттєво розширено кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо", - додала Оніщук.

Саморегулювання нотаріальної професії

Органу професійного самоврядування нотаріусів мають намір передати ряд повноважень. Зокрема:

здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса,

організовувати підвищення професійного рівня нотаріусів, а також створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів.

Оніщук поінформувала, що проект закону буде внесений на розгляд Верховної Ради вже на початку осені.

Раніше повідомлялося, що українцям пропонують купувати подарункові сертифікати в СІЗО, що в мережі назвали винятковим цинізмом.

Також ми писали про те, що в Україні можуть підняти ставки державного мита на деякі нотаріальні послуги.